أمير هشام: ما ينشره محمد صلاح مؤشر لعودته للمنتخب حال التأهل بأمم أفريقيا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ما ينشره محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد يكون تلميح لجاهزيته للعودة إلى منتخب مصر بالأيام المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صور محمد صلاح قد يكون مؤشر لجاهزيته، وأعتقد أنه قد يكون لديه رسالة للبعض بتلك الصور، خاصةً مع بعض التقارير الخارجية التي تؤكد جاهزيته لخوض مباراة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية حال التأهل".

وأضاف أمير هشام: "حال تم الإعلان عن جاهزية صلاح وعودته، سيكون هناك تساؤل وهو لماذا خرج اللاعب من المعسكر بالأساس؟، بالإضافة إلى أن عودته السريعة سوف تؤكد صحة بيان الاتحاد المصري الأول بشأن إصابته وعدم صعوبتها، وفي كل الأحوال كان لا بد من استمراره".