ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن موعد عودة محمد صلاح للمنتخب الوطني

أكد مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، منتخب مصر بهذا الأداء الغير مرضي فنيا وجماهيريا، وعليه أن يظهر الأداء الحقيقي للمنتخب وأن يسير لأبعد نقطة ويحصل على البطولة.

وقال مؤمن الجندي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن محمد أبو جبل في حراسة المرمى نظرا لإصابة محمد الشناوي، إضافة إلى أن موقع ليفربول أكد أن محمد صلاح سيكون موجودا مع المنتخب خلال 5 أيام على اقصى تقدير وأنه تماثل للشفاء.

معسكر ليفربول

ووجه الناقد الرياضي رسالة لكل من يهاجم محمد صلاح، قائلا "محمد صلاح لاعب تاريخي لمنتخب مصر وصنع مجد وتاريخ للمنتخب في أوقات كثيرة، واتحادد الكرة كان من المفترض أن يعلن عن مغادرة محمد صلاح لمعسكر ليفربول، من أجل الاستشفاء.