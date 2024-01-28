عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن موعد عودة محمد صلاح للمنتخب الوطني

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، منتخب مصر بهذا الأداء الغير مرضي فنيا وجماهيريا، وعليه أن يظهر الأداء الحقيقي للمنتخب وأن يسير لأبعد نقطة ويحصل على البطولة.

وقال مؤمن الجندي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن محمد أبو جبل في حراسة المرمى نظرا لإصابة محمد الشناوي، إضافة إلى أن موقع ليفربول أكد أن محمد صلاح سيكون موجودا مع المنتخب خلال 5 أيام على اقصى تقدير وأنه تماثل للشفاء.

معسكر ليفربول

ووجه الناقد الرياضي رسالة لكل من يهاجم محمد صلاح، قائلا "محمد صلاح لاعب تاريخي لمنتخب مصر وصنع مجد وتاريخ للمنتخب في أوقات كثيرة، واتحادد الكرة كان من المفترض أن يعلن عن مغادرة محمد صلاح لمعسكر ليفربول، من أجل الاستشفاء.

منتخب مصر محمد الشناوي محمد صلاح ليفربول معسكر ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

قرار عاجل.. تخصيص أول حصة بالتيرم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات الشرطة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

ترشيحاتنا

رئيس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

شاهد.. خيالة الشرطة تقدم عروضا فى معرضها السنوى

شاهد.. مهارات طلبة كلية الشرطة في معرض تجهيزات الداخلية

أخبار تهمك.. الذهب يسجل مفاجأة جديدة.. واستقرار الدولار.. وتفاصيل حالة الطقس

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو

ما المعنى الصحيح لقرب النبي من الله تعالى في رحلة المعراج؟.. الإفتاء توضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو

وشها مفتوح.. مقطع فيديو صادم لـ ريهام سعيد من داخل غرفة العمليات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

فيديو

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ