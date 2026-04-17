بابا الفاتيكان: المتسلطون يدمرون العالم بإنفاق المليارات على الحروب

انتقد بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، عددًا من قادة العالم، مؤكدًا أن الإنفاق الضخم على الحروب يفاقم الأزمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن “العالم يدمره عدد قليل من المتسلطين”، في خطاب غير معتاد من حيث حدته.



وجاءت تصريحات البابا في ظل تصاعد التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هاجمه مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أضفى مزيدًا من الزخم على مواقفه الأخيرة.



كما ندد البابا باستخدام بعض القادة للخطاب الديني لتبرير الحروب والصراعات، داعيًا إلى ضرورة “تغيير حاسم في المسار” من أجل وقف دوامة العنف وإعادة توجيه الجهود نحو السلام والتنمية.



وخلال كلمته، قال البابا ليو إن “أسياد الحرب يتظاهرون بأنهم لا يعلمون أن لحظة واحدة تكفي للتدمير، لكن في كثير من الأحيان لا تكفي حياة كاملة لإعادة البناء”، مشيرًا إلى أن عمليات القتل والتخريب تتطلب مليارات الدولارات، بينما لا يتم توفير الموارد الكافية لعمليات الشفاء والتعليم والتعافي.



وأضاف أن توجيه الموارد نحو الحروب بدلًا من بناء الإنسان يعكس اختلالًا خطيرًا في أولويات العالم، مؤكدًا أن إعادة الإعمار تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين مقارنة بسهولة التدمير.



واختتم البابا تصريحاته بالتشديد على أهمية إحداث تحول جذري في طريقة إدارة الصراعات، داعيًا إلى تغليب منطق السلام والإنسانية على حساب المصالح السياسية والعسكرية، ومؤكدًا أن الكنيسة ستواصل رسالتها في دعم صانعي السلام حول العالم.