عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسباب صادمة.. فرج عامر يكشف لماذا تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تراجع الأهلي عن ضم حارس المرمى أبو جبل. 

وكتب فرج عامر، عبر فيسبوك: “تراجع الاهلي عن اتمام التعاقد مع محمد ابوجبل حارس مرمي المنتخب القومي المصري وحارس البنك الاهلي خوفا علي استقرار حجرة ملابس الاهلي من المناوشات التي قد تحدث  بين محمد ابو جبل ومحمد الشناوي كابتن النادي الاهلي كما هو الحال في المنتخب القومي، وايضا لسابق مناوشات محمد ابو جبل وعواد حارس مرمي الزمالك، وايضا لرفض جماهير الاهلي التعاقد مع محمد ابو جبل لكونه احد اهم حراس مرمي الزمالك في العشر سنوات الاخيرة”. 

الأهلي يبحث عن بديل لحراسة المرمى

بسبب غياب حارس المرمى محمد الشناوي، لعدة أشهر بعد إصابته في الكتف، توجه النادي الأهلي للبحث عن بديل لمحمد الشناوي في حراسة المرمي، ليقع الاختيار علي حارس المرمى محمد أبو جبل وفقًا للمصادر، قبل أن يتراجع الفريق عن ضم الحارس.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي ومنتخب مصر، اقترب من النادي الأهلي.

الأهلى الشناوي المنتخب القومى المصرى جماهير الأهلي حارس المرمي محمد الشناوي فرج عامر رئيس نادي سموحة محمد أبو جبل ومحمد الشناوي مرمى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

ترشيحاتنا

القاتل الصامت.. مأساة عروسين في البحيرة بعد ساعات من زفافهما

صلاة ليلة 18 رجب.. اعرف 7 حقائق عن ركعتين تغفر ذنوبك الكبيرة كلها

أسباب صادمة.. فرج عامر يكشف لماذا تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

شاهد.. راكب طائرة بالمكسيك يفتح الباب ويمشي على الجناح| ماذا حدث له؟

الولايات المتحدة تدرس خيارات الرد الانتقامي على الهجوم ضد القوات الأمريكية في الأردن

سيارة مسرعة تدهس فتاتين أثناء سيرهما بمصر الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص جدا.. سعر جمبسوت نيللي كريم في أحدث ظهور

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

أغرب من الخيال.. تصريح مسئول سابق في الجيش الأمريكي بشأن الكائنات الفضائية

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ