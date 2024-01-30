أسباب صادمة.. فرج عامر يكشف لماذا تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تراجع الأهلي عن ضم حارس المرمى أبو جبل.

وكتب فرج عامر، عبر فيسبوك: “تراجع الاهلي عن اتمام التعاقد مع محمد ابوجبل حارس مرمي المنتخب القومي المصري وحارس البنك الاهلي خوفا علي استقرار حجرة ملابس الاهلي من المناوشات التي قد تحدث بين محمد ابو جبل ومحمد الشناوي كابتن النادي الاهلي كما هو الحال في المنتخب القومي، وايضا لسابق مناوشات محمد ابو جبل وعواد حارس مرمي الزمالك، وايضا لرفض جماهير الاهلي التعاقد مع محمد ابو جبل لكونه احد اهم حراس مرمي الزمالك في العشر سنوات الاخيرة”.

الأهلي يبحث عن بديل لحراسة المرمى

بسبب غياب حارس المرمى محمد الشناوي، لعدة أشهر بعد إصابته في الكتف، توجه النادي الأهلي للبحث عن بديل لمحمد الشناوي في حراسة المرمي، ليقع الاختيار علي حارس المرمى محمد أبو جبل وفقًا للمصادر، قبل أن يتراجع الفريق عن ضم الحارس.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي ومنتخب مصر، اقترب من النادي الأهلي.