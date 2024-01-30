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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسريب أسرار الدولة.. السجن 10 سنوات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

عمران خان
عمران خان

حكمت المحكمة الباكستانية على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن لمدة 10 سنوات لفضح أسرار الدولة، كما أعلن حزبه، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت، أمس الأحد، ما لا يقل عن 20 شخصًا من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان "حركة الإنصاف" خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وحض مسئولو "حركة الإنصاف" أنصارهم الأحد على التجمع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم إعطاء الشرطة إذنًا بذلك.

وتجمع نحو ألفي شخص في كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، المطلة على بحر العرب، حيث شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" نحو 20 من أنصار الحركة وقد اعتقلتهم الشرطة واقتادتهم في شاحنات.

وقال المستشار الإعلامي للحركة ذوالفقار بخاري للوكالة: "إن اعتقالات جرت أيضًا في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد".

وقال مسئولو الشرطة إن ليس لديهم أي معلومات عن الاعتقالات.

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