عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من فعل ذنوبا كثيرة في رجب.. فعليه بهذا الدعاء

صدى البلد

شهر رجب له فضل عظيم؛ فهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [التوبة: 36].

ويقول قتادة: «إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه.. واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم.. فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل»، ومن تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، وكذلك البعد عن المعاصي وارتكاب السيئات .

وانتهاك المحارم في شهر رجب أشدُّ حُرمةً من غيره من شهور السنة؛ ولذلك نهانا الله عن ارتكاب المعاصي فيه، فقال تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].

فمن عمل ذنوب فى شهر رجب والأشهر الحرم التي مرت فعليه أن يستغفر الله كثيرًا ويردد هذا الدعاء، ((اللهم إن عصيتك  فهذا ليس استخفافا بك ولا استهتارا ولكن من ضعف نفسي فإنها تأمر بالسوء فسامحني واليك قربني وعن عصيانك يا رباه جنبني وابعدني)).

انتصف رجب فعليك بعمل واحد قبل أن ينتهي .. انتهز الفرصة ولا تضيعها

فعل واحد خلال رجب أشد حُرمة من باقي الشهور..الإفتاء تحذر من الوقوع فيه

مصيبة كبيرة وإثم عظيم.. إياك من هذا الفعل يحرمك من عفو الله

دعاء البرد الشديد في طوبة ..اللهم نستودعك كل من لا مأوى له

الظلم في الأشهر الحرم وشهر رجب

خصَّ الله عز وجل الأشهر الحرم الأربعة بزيادة التحريم وتشديد النهي، حتى لا نقع فيما وقع فيه الجاهليون من انتهاك لحرمة هذه الأشهر، قال تعالى: «فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسكُم»، والظلم في هذه الأشهر أعظم خطيئةً ووزرًا، من الظلم فيما سواها، والظلم في الآية يشمل المعاصي كلها كبيرَها وصغيرَها، كفعلِ محرم أو ترك واجب.

ويشملُ ظلمَ الإنسان في حقوق الخالق، وظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان للإنسان، وظلم الإنسان لأى مخلوق، كما أن الظلم في هذه الأشهر أشدُّ وأبلغُ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» (الحج: 25).

ذكر الإمام الطبري في "تفسيره" عن قتادة أنه قال: «إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا، ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء»، وروى عنه أيضًا قال: «إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسُلًا، ومن الناس رسلًا، واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهوررمضانَ والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلةَ القدر،فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل».

دعاء النصف من رجب مفاتيح الجنان.. يقضي حاجتك ويرزقك الخير كله

دعاء لكشف الغم وسعة الرزق .. ردده صباح كل يوم

3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطئمن قلبك

مش هتدفع جنيه واحد.. صدقات بدون مال

دعاء شهر رجب مكتوب

1- « اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

2- « اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

3- « يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

4 -« اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

5- « اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

دعاء شهر رجب مكتوب الظلم في الأشهر الحرم وشهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإماراتي: دور الأونروا حيوي في ظل الظروف الحالية بغزة

فرج عامر عبر فيسبوك: إقالة فيتوريا بعد خروج منتخبنا من أمم أفريقيا

أبو العينين: التجربة المصرية تحظى بتقدير كبير من رئيس غانا

لازم المواجهة.. يسرا عن فيلم «ليلة العيد»: ممكن مايعجبش الناس علشان بيوجع

اخبار مصر 24ساعة| السيسي يصدّق على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها | شاهد

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ