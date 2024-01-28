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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انتصف رجب فعليك بعمل واحد قبل أن ينتهي .. انتهز الفرصة ولا تضيعها

صدى البلد

انتصف رجب وأصبحنا فى النصف الثاني منه 14 يوم فقط ويبدأ شهر شعبان، فلننتهز المتبقي من شهر رجب فى التقرب لله عز وجل والإكثار من الطاعات والاستغفار من الذنوب والمعاصي. 

ففي النصف الثاني من شهر رجب علينا أن نحرص على الطاعات والإكثار من العمل الصالح، وترك الظلمات، والإكثار من الصدقات، والصيام، وبادر باغتنام العبادات في هذا الشهر المبارك.

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أهم عبادة فى شهر رجب

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من العبادات التي يمكن الإكثار منها في شهر رجب: هى “الدعاء، والمناجاة”، فعش مع ربك وناجه بما أحببت فالدعاء هو العبادة.

دعاء نصف رجب

« اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

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أعمال شهر رجب

يوجد عدد من الطاعات ينبغي  على المسلم فعلها والإكثار منها خلال شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام، وهي:

- الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

- اغتنام العبادة في هذه الأشهر، وأبرزها الصيام والصلاة.

- ترك الظلم خاصة في شهر رجب وباقي الأشهر الحرم.

- الإكثار من إخراج الصدقات.

أهم عبادة فى شهر رجب دعاء شهر رجب أعمال شهر رجب

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