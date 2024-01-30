الجيش الأوكرانى: الطائرات المسيرة دمرت 26 دبابة روسية الأسبوع الماضى

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء أن الطائرات المسيرة بدون طيار دمرت ٢٦ دبابة روسية خلال الأسبوع الماضي.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني للابتكار والتعليم والعلوم وتطوير التكنولوجيا - وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخايلو فيدوروف، إن "الدبابات والمدافع والشاحنات - جيش الطائرات بدون طيار يوسع قائمة الخسائر الروسية... المهم هو أن هناك دليل فيديو على كل وحدة مدمرة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف الجيش الأوكراني أنه خلال الأسبوع الماضي، دمر 26 دبابة روسية، و54 مركبة قتالية مدرعة، و52 مدفعا، و85 شاحنة، و6 أنظمة مدفعية ذاتية الدفع باستخدام الطائرات بدون طيار.