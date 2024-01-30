مدرب اليابان: هدفنا التأهل لربع نهائي أمم آسيا ومواجهة البحرين صعبة

أكد هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني لكرة القدم، أن التحضيرات لمواجهة المنتخب البحريني المقررة يوم غد الأربعاء، في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا 2023، سارت بالشكل الأمثل وبكل جدية من اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتأهل ومواصلة مشوار المنافسة.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم، في المركز الإعلامي الرئيسي، إن المنتخب الياباني استفاد من دور المجموعات بالشكل الأمثل، وعالج الجهاز الفني بعض الأخطاء التي تم ارتكابها خلال المباريات الثلاث السابقة، مبديا ثقته بأن اللاعبين سيظهرون بالصورة الأمثل خلال مواجهة البحرين، محذرا من الاستهانة بالمنافس الذي وصفه بالفريق الجيد والذي يتمتع بقوة بدنية كبيرة وبتنظيم دفاعي كبير، ويعتمد على الهجمات المرتدة، ما يتطلب من لاعبيه أن يكونوا حاضرين من جميع النواحي الذهنية والفنية.

وحول ما إذا كانت ركلات الترجيح تشكل هاجسا للمنتخب الياباني، على اعتبار أنه خسر في ثمن نهائي كأس العالم الأخيرة FIFA قطر 2022 بتلك الركلات أمام كرواتيا، شدد المدرب على أن ركلات الترجيح ليست خيارا يذهب إليه الجهاز الفني، إنما يفرض عليه، ما يستوجب على اللاعبين أن يحسموا مباراة الغد في الوقت الأصلي ودون الحاجة إلى أوقات إضافية أو ركلات ترجيح.

وحول التباين في أداء المنتخبين الياباني والكوري الجنوبي، بين بطولات آسيا ونهائيات كأس العالم، قال المدرب إن الأمر ليس تباينا، لكنه تحديات تفرض على المنتخبات، مشيرا الى أن الفوارق بين المنتخبات الآسيوية تتقلص رويدا رويدا وبشكل واضح في السنوات الأخيرة وتتجلى في البطولة الحالية، نافيا في الوقت نفسه ما يثار حول تعمد بعض المنتخبات تجنب بعضها البعض في الدور ثمن النهائي في البطولة الحالية، معتبرا أن المنتخب الياباني يركز فقط على نفسه وعلى التحضير بالشكل الأمثل للمباريات، وليس على المنافسين أو من سيواجه.

بدوره قال تاكيفوسا كوبو لاعب المنتخب الياباني إن الهدف من مواجهة المنتخب البحريني هو الفوز والتأهل إلى الدور المقبل واستكمال مشوار البطولة، ما يستوجب أن يكون المنتخب الياباني في قمة تركيزه وحضوره، محذرا من أن المفاجآت حدثت في البطولة وقد تتكرر.

واعتبر أن المنتخب البحريني يشبه إلى حد بعيد، المنتخب العراقي من حيث القوة البدنية والصلابة الدفاعية، ما يتطلب عدم تكرار الأخطاء التي تم ارتكابها أمام المنتخب العراقي في دور المجموعات، خصوصا في جزئية إهدار الفرص في الأوقات المبكرة من المباراة.

وأوضح كوبو أن اللعب في الدوريات الأوروبية يكسبه خبرة وتجربة من مستوى عال، لكنه أشار في الوقت نفسه أنه متعود على اللعب مع المنتخبات الآسيوية من خلال تواجده في جل منتخبات اليابان للفئات السنية.