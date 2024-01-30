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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. إقبال تاريخي على مجموعات الدعم المدرسي في الإسكندرية

مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أن إقبال الطلاب على مجموعات الدعم   بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني ، يشهد طفرة نوعية بإقبال غير مسبوق. 

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 ، حرصاً على تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية : بلغت أعداد الطلاب المنتظمين في مجموعات الدعم المدرسي حوالي ( 70 ألف) طالب ، وشَهِدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب .

 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية : نحن نركز على الإستعانة بنخبة متميزة من أكفأ المعلمين في مجموعات الدعم المدرسي ، وتم تجهيز عدد من القاعات  والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بمايتناسب مع مساحة القاعة المخصصة وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة ، وكذلك تشكيل لجان  وأطقم عمل من الاتصال السياسي والعلاقات العامة والأمن والتوجيه المالي والإداري مديري المراحل التعليمية المختلفة للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم. 

 

هذا ويعقد مدير المديرية اجتماعات متعددة مع مجلس الأمناء بالإسكندرية لمناقشة واستعراض آليات التفعيل ومناقشة قيمة اشتراك الطلاب بالإدارات التعليمية وفق الموقع الجغرافي ، مؤكدًا على تخفيض نسبة 50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلي بعد استيفاء كافة المستندات .

 

وكان ( أبوزيد ) قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي ، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين .

مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي

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