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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفضل ليال يستحب إحياؤها بالعبادة.. احرص على اغتنامها

العبادة
العبادة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها، إن الله تعالى قد خص بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم.

فضل تخصيص شهر رجب بمزيد من العبادة

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وأوضحت، أن هناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

عبادات شهر رجب

وكشف دار الإفتاء المصرية، عن أبرز العبادات التي يمكن الإكثار منها في شهر رجب.

وقالت دار الإفتاء، في منشور له، إنه يمكن الإكثار في شهر رجب، من ذكر الله، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152].

كما يمكن الإكثار من ترديد الباقيات الصالحات، أو الكلمات الطيبات، وهي: (سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله).

وأوضحت دار الإفتاء، أن من هذه العبادات أيضا التي يمكن الإكثار منها، - الدعاء، والمناجاة، فعِشْ مع ربك وناجِه بما أحببت فالدعاء هو العبادة.

وذكرت أن من بين هذه العبادات، الاستغفار: فأكثر من قول: أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله.

وأشارت إلى أن قراءة القرآن الكريم: ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن فإنه ربيع القلوب.

وأضافت، أن محاسبة النفس: فإذا اعتدت ذلك أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ في كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله.

وقالت دار الإفتاء، إن الحرص على صلاة الجماعة في المسجد قدر الاستطاعة فعنه صلَّى الله عليه وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون».

 

دار الإفتاء الليالي العبادة الخيرات

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