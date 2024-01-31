أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الدولار.. مصدر: مصر ترفض أية تحركات إسرائيلية في محور فيلادلفيا | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

«اللي بيلعبوا في الدولار بكرة هيندموا».. أبو العينين يوجه أقوى رسالة عن الأزمة الاقتصادية

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجموعة كليوباترا، إنه متفائل للفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات، مؤكدا أن مصر أقوى منها.

حماية المستهلك: لا يجب أن يتأثر "السكر والأرز" بسعر الصرف العالمي

خصص الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة حوارية مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

أحمد موسى ينفعل بسبب الدولار: لا بد من القضاء على السوق السوداء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ملف الأزمة الدولارية صعبة، في ظل عدم السيطرة على السوق السوداء، مشددا على ضرورة حل تلك الأزمة بعد أن أصبحت تتفاقم في الأيام الماضية.

مصدر : مصر ترفض أية تحركات إسرائيلية في محور فيلادلفيا

أكد مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لم تتم مناقشة أية ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".. وغير مقبول أية تحركات من الجانب الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

بريطانيا: غزة أرض محتلة وستظل جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلا

أعربت بريطانيا عن قلقها بعد تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة بحضور وزراء إسرائيليين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

جو غير عادي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن تتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

ضياء رشوان: الحوار الوطني سيخرج باقتراحات محددة وقابلة للتنفيذ حول الاقتصاد

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانا منذ يومين، والذي أوضح بشكل محدد بأن الحوار الوطني سيبدأ مرحلته الثانية.

أبو العينين: مصر لديها خطة لتجاوز الأزمات الاقتصادية.. فيديو

أكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر على مدار تاريخها وهي مستهدفة، لافتا إلى أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم.