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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جو غير عادي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن تتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

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لبسنا كل الهدوم وسقعانين.. مفيدة شيحة تحذر من طقس الأيام المقبلة

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالة جوية غير مستقرة منذ أمس ومستمرة، وتنخفض درجات الحرارة بشدة مع ساعات الليل، ودرجة الحرارة وصلت إلى الصفر في بعض المناطق في سانت كاترين، ودرجات الحرارة حاليا في معدلات متوقعة ببن ١٧ و١٨ درجة مئوية.

الطقس مستمر حتى الخميس المقبل

تابع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الطقس مستمر حتى الخميس المقبل وفقا لتوقعات الأرصاد، وتبدأ الحرارة في الارتفاع مره أخرى مع يوم الجمعة، ويبدأ تحسن في الأحوال الجوية، وهناك حالة جوية غير مستقرة مكتملة الأركان، وأمطار غزيرة ورعدية في محافظات شمال الجمهورية وتساقط لحبات البرد.

وأكمل الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الوجه البحري والقناة ومناطق في القاهرة الكبري تكون الأمطار فيها خفيفة لمتوسطة.

https://fb.watch/pULrr0MvFa/?mibextid=Nif5oz

 

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