الشركة المالكة لجوجل تستعيد مكانتها في نادي الـ 2 تريليون دولار

حققت شركة ألفابت المالكة لـ جوجل قيمة سوقية تجاوزت 2 تريليون دولار لتستعيد بذلك مكانتها مرة أخرى في نادي الشركات الكبرى ذو القيمة السوقية بـ 2 تريليون دولار.

واستطاعت ألفابت الوصول مرة أخرى لقيمة سوقية تفوق الـ 2 تريليون دولار منذ نوفمبر 2021، كما ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 10% في التعاملات المبكرة في بورصة وول ستريت أمس.

كما أعلنت مايكروسوفت عن أرباح قوية أيضًا وسط استثمار كبير في الذكاء الاصطناعي، ودفع المستثمرون الشركة إلى ما يتجاوز علامة 3 تريليون دولار، وهو المستوى الذي تجاوزته بالفعل هذا العام.

وتضمنت الأرقام الربع سنوية لشركة ألفابت نتائج أفضل من المتوقع من أعمالها الأساسية في مجال بحث جوجل بالإضافة إلى منصتها على يوتيوب، وأرقام قوية من أعمالها السحابية، والتي تم تعزيزها من خلال تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت الشركة عن أول أرباح لها على الإطلاق.

وتنضم شركة ألفابيت إلى ثلاث شركات مدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 2 تريليون دولار: مايكروسوفت بأكثر من 3 تريليون دولار، وأبل بـ 3 تريليون دولار؛ وشركة إنفيديا، بأكثر من 2 تريليون دولار.