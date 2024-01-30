خليك بالبيت.. تقلبات جوية وأجواء باردة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

تشهد كافة محافظات الجمهورية موجة من الاضطرابات والتقلبات في حالة الطقس وعدم استقرار نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبها سقوط أمطار خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

عدم استقرار في حالة الطقس

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج بين 3 و 4 أمتار.

وتوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) وأمطار متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد - شمال سيناء)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الغربية - الشرقية - المنوفية)، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

الظواهر الجوية المتوقعة

موعد ذروة التقلبات الجوية

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وإحكام وضع الكوفية على الرقبة، وتناول المشروبات الدافئة منعًا لعدم الإحساس ببرودة الطقس وعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة خلال هذه الفترة من العام.

ونصحت الأرصاد الجوية بتجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار، والتزام الجميع أماكنه بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا للإصابة بحوادث الصعق، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، وعدم القيادة إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 تشهد استمرار في حالة التقلبات الجوية، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة بمعدلات أقل من الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

وأوضحت غانم ـ أن هناك فرص كبيرة لسقوط الأمطار خاصة على السواحل الشمالية، ويتوقع أن تصل هذه الأمطار إلى القاهرة.

وأكدت أن سقوط الأمطار متفاوتة الشدة في بعض المحافظات يرجع إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، وذلك يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه يوم الخميس سوف يشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 9 درجات مئوية، وبالتالي تكون هذه أقل درجة حرارة تسجلها مصر خلال فصل الشتاء.

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11.

مطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11.

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06.

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 07.

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.

حالة الطقس