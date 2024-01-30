طقس اليوم.. موجة أمطار غزيرة تقترب من السواحل مصحوبة بحبات برد ثلجية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى وجود سحب ممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية؛ فإن الطقس اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالبلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس اليوم، سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويصاحب ذلك خلال الطقس اليوم، نشاط رياح على مختلف المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مضطربة، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 لـ 4 أمتار.

وحول تفاصيل مناطق الأمطار خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية

- أمطار متوسطة الشدة، على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - شمال سيناء)

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( الغربية - الشرقية - المنوفية ) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء 20 للعظمى والصغرى 12 درجات

شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 درجات