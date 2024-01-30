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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات بشأن الأمطار

سيارات الإغاثة
سيارات الإغاثة

تباشر أجهزة وزارة الداخلية بغرفة عمليات الإدارة العامة لـ المرور، متابعة حالة الطرق الصحراوية والرئيسية، مع الطقس السيئ، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال هطول الأمطار.

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الداخلية تهيب بقائدي المركبات توخي الحذر

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لـ المرور،، بالتواجد المروري الجاد والفعال على كافة الطرق السريعة وذلك بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق لمنع وجود أي كثافات وللتدخل في حالات سقوط الأمطار والطقس السيء.

وأعلنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لـ المرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية مع التوقعات بهطول الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة.

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نصائح القيادة الآمنة على الطرق في الأمطار

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وتوخي الحذر أثناء القيادة في مياه الأمطار أو في الطقس السيء.

الداخلية الشبورة المائية الطرق الصحراوية هطول الأمطار رجال المرور قائدي المركبات وزارة الداخلية

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