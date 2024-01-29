ملايين الجنيهات.. الداخلية توجه ضربة موجعة لـ عصابات ومافيا الذهب | صور

عصابات ومافيا الذهب والتي تحاول وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية والمعنية توجيه الضربات الأمنية المتلاحقة لهم، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربتين متتاليتين لعصابات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في البحر الأحمر وقنا بمضبوطات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه، وذلك بعد أيام من سقوط إمبراطور الذهب في الصاغة بمنطقة الجمالية بحوزته 160 كيلو جرام ذهب، لا سيما إسقاط عصابة علي بابا المتخصصة في الممنوعات من مخدرات وأسلحة وذهب وغيرها بمضبوطات بلغت 122 مليون جنيه.

وزارة الداخلية توجه ضربات لـ عصابات ومافيا الذهب

مفاجآت عديدة كشفتها وزارة الداخلية عن مافيا الذهب، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إسقاط عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في التنقيب الغير مشروع عن خام الذهب في محافظة قنا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام تشكيل عصابى يضم 16 متهما مقيمين بمحافظتى القاهرة وقنا، بالتنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، وإدارتهم لعدد 2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى.

المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهم وعُثر بحوزتهم على كمية من خام الذهب وزنت 915 جرام، و100 جرام نحاس، ومبلغ مالى، وكمية من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب 2 ماكينة عد نقود، وبمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقدرت أجهزة وزارة الداخلية القيمة المالية للمضبوطات بـ 10 مليون جنيه تقريباً، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب في البحر الأحمر، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام تشكيل عصابى مكون من 11 شخص لعدد أربعة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات القاهرة والبحر الأحمر وقنا وأسوان، بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعى.

الداخلية تسقط أخطر عصابات الذهب

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 55 كيلو جرام من أحجار الكوارتز، و15,346 كيلو جرام ذهب سبائك ومشغولات، و282 جرام جرام ذهب صيني، و76 جرام فضة، و4 كيلو جرام سبائك لخام النحاس، وعدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب، كميات من مواد كيميائية المستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة، وسيارة ربع نقل، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع، وقدرت القيمة المالية الإجمالية بنحو 97 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة المعنية وجهات التحقيقات باشرت التحقيق مع إمبراطور الذهب ر ع، أحد أكبر تجار الذهب في الصاغة بمنطقة الجمالية وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبطه أثناء محاولة تهريب حوالي 160 كيلو ذهب، وذلك بعد عودته من اسوان وبحوزته كميات كبيرة من الذهب المهرب والغير مدموغ، وقامت أجهزة وزارة الداخلية بتشميع محلاته بمنطقة الصاغة بالجمالية اكبر سوق للذهب بوسط القاهرة.

المضبوطات

الداخلية تضبط عصابة علي بابا

وفي سياق متصل وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قوية وتمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 122 مليون جنيه، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيلاً عصابياً شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص ، لعدد 8 منهم معلومات جنائية ، وثلاثة منهم حالياً خارج البلاد ، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول تخصصوا فى جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الإصطناعى البودر، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم.

المضبوطات

المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 7 أشخاص عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش الإصطناعى البودر والبودر والآيس بلغت 48.500 كيلو جرام، وكمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، وعدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، و45 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأنواع، وأدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، ومبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية، و11 سيارة مختلفة الأنواع، وكمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8,5 كيلو جرام.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير وكذا الأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الأثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة . وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 122,000,000 مائة وإثنان وعشرون مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.