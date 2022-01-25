الإدارة العامة للمرور توزع ورد وأعلام مصر على المواطنين بالطرق والمحاور.. صور

قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، بتوزيع الورود والشيكولاتة وأعلام مصر على المواطنين في الطرق والمحاور.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتم توزيع الورود وأعلام مصر على المواطنين على الطرق والمحاور تحت إشراف اللواء خالد عزب مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية لتوطيد أواصر المحبة والود بين رجال الشرطة والمواطنين.

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" فى القاهرة "

نظمت مديرية أمن القاهرة احتفالية بميدان التحرير بالتزامن مع عيد الشرطة الـ 70 ، حيث وزع رجال الشرطة الحلوى والورود على المواطنين المترددين على الميدان .

وقام رجال مرور القاهرة بتوزيع كتيب صغير لتوعية المواطنين بالمحاور المرورية الجديدة .

وكانت وزارة الداخلية قد أعدت دليلًا إرشاديًا إلكترونيًا يلقي نظرة علي جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ 70، من خلال عدة محاور رئيسيه هي:-

١- المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة ودوره في إدارة العمل المروري بطريقة عصرية.

٢- المحاور المرورية والكباري المستحدثة شرايين الأمل في قلب العاصمة.

٣- عناصر الأمان لقائدي المركبات علي الطريق.

٤- الإجراءات الانضباطية وإرشادات السلامة المرورية.

٥- نبذة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة .

وقد تضمن الدليل الإرشادي خرائط إرشادية لكافة المحاور المستحدثة فضلاً عن فيديوهات لتوضيح مسارات تلك المحاور لقائدي المركبات من خلال مسح QR كود بالهاتف المحمول كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام ذات الخاصية.

وقد قام ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوزيع نسخ مجانية من الدليل الإرشادي علي قائدي المركبات .. الأمر الذي لاقي استحسانهم وقدموا الشكر لـ وزارة الداخلية علي هذا الإصدار القيم.