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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقرر رفع حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة

محافظ كفر الشيخ جمال
محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، موجها بالمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.


كما وجه محافظ كفر الشيخ - في بيان اليوم /الاثنين/ - رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم.


وشدد على رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة.


وتتعرض المحافظة منذ أمس وحتى صباح اليوم لسقوط أمطار غزيرة، حيث أغرقت الأمطار شوارع البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم، وتأثرت حركة السير على الطريق الساحلي الدولي بين الإسكندرية وبورسعيد، حيث تجمعت الشاحنات أمام ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، على الطريق الدولي، منتظرة تحسن الأجواء وتوقف سقوط الأمطار.
 

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