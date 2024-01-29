محافظ الشرقية: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم إعلان حالة الطوارئ بالأجهزة التنفيذية وتشكيل فرق عمل بالوحدات المحلية؛ لرفع مخلفات الأمطار التي تراكمت في الشوارع والميادين؛ نتيجة موجة الطقس السئ التي تتعرض لها المحافظة.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم "الاثنين"، أن مدن وقرى المحافظة تعرضت لأمطار غزيرة، حيث انتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، وانخفضت درجات الحرارة، وضعفت الحركة التجارية بشكل ملحوظ، كما خلت الشوارع من المارة لالتزام المواطنين مساكنهم وتباطأت الحركة المرورية على مختلف الطرق.



ووجه بالدفع بسيارات شفط المياه المتراكمة في الأنفاق والشوارع المنخفضة، وسرعة فتح بالوعات مياه الأمطار لتصريف المياه؛ لتعود الحياة بصورة طبيعية للمحافظة، مكلفًا مسئولي شركة الكهرباء بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة وعدم وجود أسلاك مكشوفة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وطالب مديريات الخدمات بضرورة تجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع في وقت الأزمات والكوارث، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر في تلك الأجواء غير الطبيعية وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين أو الجلوس أسفل الأشجار والتندات خلال فترات سقوط الأمطار وألا يتم وضع سياراتهم أسفلها.