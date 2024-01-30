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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أقل درجة يتم تسجيلها في الشتاء.. الأرصاد تحذر من موعد انخفاض جديد بالطقس

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار فى التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، أهمها إنخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها أقل من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن مصادر الكتل الهوائية كتل شمالية معظمها قادم من جنوب أوروبا، منخفضة فى درجات الحرارة، موضحة أن اليوم هناك استمرار فى إنخفاض درجات الحرارة بقيم أقل من أمس بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء باردة فترة النهار فى معظم محافظات الشمالية، ومائل للبرودة فى المحافظات  الجنوبية، لافتة إلى أنه فى فترات الليل الأجواء تكون شديدة البرودة فى معظم محافظات الجمهورية، وتصل إلى قارصة البرودة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر فى أغلب المناطق.

وأشارت إلى أنه من يوم الخميس القادم سيكون هناك مزيد من الإنخفاضات فى قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، حيث من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 15 درجة، والتي تعتبر أقل درجة حرارة يتم تسجيلها فى فصل الشتاء.

ولفتت أن اليوم مستمر فرص سقوط الأمطار من متوسط إلى غزير على السواحل الشمالية الغربية من مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، والتي من الممكن أن تصل لرعدية مصاحبها حبات البرد، متابعة أن الأمطار تمتد إلى متوسطة فى محافظات دمياط وبور سعيد ورفح والعريش، وتمتد إلى كميات أقل بالمحافظات الداخلية على مدن القناة وبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري وقد تصل للقاهرة الكبري.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة قارصة البرودة

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