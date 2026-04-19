اليوم.. ختام منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

انطلقت اليوم منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي أقيمت في الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 16 وحتى 19 من شهر إبريل الجاري.

وتقام اليوم منافسات الفرق للرجال والسيدات حيث يفتتح منتخب مصر للرجال المنافسات بمباراة قوية في ثمن النهائي أمام نظيره البولندي.

أما منتخب السيدات فواجه نظيره منتخب تشيلي في دورال32 في الثامنة والنصف صباحا وخسر بنتيجة 45-33.

ويمثل منتخب مصر للرجال اليوم كل من عبدالرحمن طلبة، محمد حمزة، سيف الغايش وأمير محمد، فيما يمثل منتخب السيدات كل من نهى هاني، مريم الزهيري، نورا محمد، فاطيما وهبة.

وكانت قد أقيمت بالأمس الأدوار النهائية لمنافسات الفردي وأسفرت عن تتويج بطل اليابان "كازوكي ايمورا" بذهبية الرجال، فيما توجت "مارتينا فافاريتو" بطلة إيطاليا بذهبية السيدات، في حضور خاص من جانب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

كما شهدت منافسات الفردي مشاركة مصرية على صعيد الرجال عن طريق كل من عبدالرحمن طلبة ومحمد حمزة واللذان حصدا المركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب.

يذكر أن البطولة قد شهدت مشاركة 44 دولة من مختلف أنحاء العالم بمشاركة 220 لاعبًا و170 لاعبة بإجمالي 390 لاعبًا ولاعبة.