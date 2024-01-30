لبسنا كل الهدوم وسقعانين.. مفيدة شيحة تحذر من طقس الأيام المقبلة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة للحديث عن موجة الطقس السيء والانخفاص في درجات الحرارة.



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن :"لبسنا كل هدوم البيت وكل الشربات اللي في البيت وبردوا الدنيا سقعة، والأرصاد بتحذر من حالة الطقس والدنيا تلج".



وأضافت مفيدة شيحة، أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيان حذرت فيه من حالة الطقس، وان هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة ويجب توخي الحذر من ساعات الليل، وسقوط أمطار رعدية وزيرة على بعض محافظات الجمهورية.



وتابعت مفيدة شيحة، أن هذه الأجواء وهذا الطقس متوقع في الوقت الحالي من العام وخاصة في شهر يناير.

https://fb.watch/pULrr0MvFa/?mibextid=Nif5oz



