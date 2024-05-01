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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

قدّم المحافظ التهنئة لأقباط مصر ومسلميها عن فترة الأعياد الوطنية التي تتزامن راجيًا أن يديم الله على مصر أمنها واستقرارها. كما أكّد على انتظام عمليات توريد القمح بمراكز المحافظة المختلفة، ومتابعة تيسير كافة الإجراءات حتى انتهاء الموسم.

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وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات كالآتي:
◾️الاستعداد والجاهزية لفترة الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب، وتكثيف خطوط سير المواصلات العامة باتجاه المدارس تيسيرًا على الطلاب.

◾️استمرار مبادرة (أشبال مصر الرقمية) لتبني النابغين في مجال البرمجيات بالتعليم العام والأزهري، وتتكفل المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم لرعايتهم كنواة لإعداد أجيال نافعة لوطنها؛ تماشيًا مع توجهات الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

◾️تكليف قطاع الصحة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفعيل مكاتب علاقات عامة داخل المستشفيات لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين وسرعة فحصها وحلها.

◾️التنسيق لعقد بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة التكافل الاجتماعي لتشغيل عيادات خارجية في التخصصات المختلفة من كبار أساتذة الطب بأسعار رمزية.

◾️التنسيق بين مديرية الطرق ومركز الخارجة لترميم الطرق الناتجة عن أعمال الغاز بالأحياء المختلفة.

◾️التنسيق مع هيئة البريد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مكاتب بريد بالقرى والمناطق غير المخدومة.

◾️حثّ المواطنين على إخراج زكاة الزروع تزامنًا مع موسم حصاد القمح؛ كمبادرة يخصص عائدها في منافع عامة لصالح أهل القرية أو المركز.

إجتماع المجلس التنفيذي إجراء اجتماع استمرار استعداد الأ آسف استقرار اعياد الأعياد الوطنية الاستعداد المتخصص اللواء دكتور محمد الزملوط القيادات التنفيذية

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