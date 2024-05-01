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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هارب من حكم بالسجن|ضبط محامي محمد عادل قــ ـاتل نيرة أشرف بالغربية

المحامي المتهم بالغربية
المحامي المتهم بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن بالغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اليوم، الأربعاء، من ضبط المتهم الهارب "أحمد محمد ع ح"، محامٍ، والمعروف إعلاميا بمحامي “محمد عادل“ المتهم بإنهاء حياة نيرة أشرف، تنفيذا لقرار محكمة جنايات طنطا التى قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات فى واقعة التعدى على الإعلامى محمد الغزيرى.

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تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن العميد أحمد زايد، مدير مباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد النحراوى، مفتش مباحث مركز طنطا، تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العقيد محمد ثابت مفتش قطاع الأمن العام بالغربية، من القبض على المتهم الهارب، بعد ساعات قليلة من قيامه بنشر صورة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" يزعم فيها قيامه بأداء مناسك العمرة وأنه سافر خارج البلاد لخداع الأجهزة الأمنية.

وأصدرت محكمة جنايات طنطا الدائرة برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع، خلال قضية البلطجة المتهم فيها محامى محمد عادل قاتل نيرة أشرف، للنطق بالحكم وأصدرت حكما حضوريا واجب النفاذ لا يوقف تنفيذه أى طعن، فى جلسة 7 مارس الماضى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى.

وكان المستشار أحمد فاضل المحامى العام لنيابات إستئناف طنطا، قد أحال المتهم أحمد حمد إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا على ذمة المحاكمة،  بتهم البلطجة واستعراض القوة تجاه الإعلامى محمد الغزيرى وكذا إصابة أحد المواطنين بسيارته وأحدث له عاهة مستديمة.

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جاء ذلك بعد أن قرر حسام النجار وكيل نيابة ثان طنطا تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، ضبط وإحضار المتهم فى القضية رقم 20937 لسنة 2022 جنايات ثان طنطا والمقيده برقم 3115 جنايات كلى غرب طنطا، بعد ثبوت الإتهامات ضده وذلك فى البلاغ المقدم من الإعلامى محمد الغزيرى وأحد المواطنين يتهماه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.

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