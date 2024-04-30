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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الغربية يوافق على تحديث الأحوزة العمرانية ل ٦ قرى و ١٢ عزبة

محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بحضور أعضاء النواب والشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، اللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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واستهل محافظ الغربية الاجتماع بإصدار عددا من التوجيهات جاء أهمها توجية كافة المديريات وشركات الخدمات والمراكز والاحياء بالافــادة ببيانـات عــن الموارد البشرية التجهيزات والمعدات المباني التابعة لهم لانشاء قاعدة بيانات للمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما وجه المحافظ باستمرار متابعة تجهيزات المراكز التكنولوجية واستمرار تدريب اللجان الفنية الأمانة وأعضاء المراكز التكنولوجية على القانون الجديد واللائحة وبيان التسعير ، وشدد المحافظ على استمرار مراقبة الاسواق ومتابعة الالتزام بالاعلان عن الأسعار ، توافر  السلع،صلاحية السلع ،مقارنة الفواتير مع الاسعار المعلنة على الأرفف مع الاسعار المتواجدة عند الكاشير ، متابعة خفض اسعار الخبز السياحي و الفينو وسندوتشات الفول والطعمية وتخفيض اسعار السلع المدرجة فى مبادرة دولة رئيس الوزراء، دعم ومتابعة منافذ السلع المخفضة وتوافر كافة السلع بأسعار مخفضة مع الإعلان عن الأسعار  ورفع إعلانات السناتر ودهان الحوائط المعلق عليها وتنظيم حملات لغلق السناتر ،فضلا عن تكثيف مجموعات المراجعة بالمدارس ومتابعة التعدي على الارض الزراعية ومخالفات البناء خلال الاعياد والازالة الفورية .

 


وأعلن محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات و إلغاء الإجازات والتواجد الميداني لاستقبال عيد القيامة المجيد،موجها بنظافة محيط الكنائس وتعليق البنرات و  توزيع الهدايا يوم العيد فضلا عن تكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والسريعة و تكثيف أعمال التجميل وتجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين رفع الإشغالات في محيط الكنائس والميادين العامة والشوارع الرئيسية. 

 


وشدد رحمي على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولا بأول، مشددا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة والتأكيد على جاهزية الحماية المدنية لمجابهة المواقف الطارئة ،متابعة أعمال توريد القمح .


وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة من إدارة التخطيط والتنمية العمرانية و وافق على تحديث الاحوزة العمرانية لعدد ٢ قرى وعدد ٥ عزب قرية منية طوخ (تحديث الحيز العمراني) بالوحدة المحلية لميت يزيد بالسنطة  قرية عطف ابو جندي بقطور ، ولعزب صلاح ، البحر، شويرب ، هيلانة عبد المسيح ، حسان عبد الغفار (حسن عبد الغفار ). 

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كما تم تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 4 قري وعدد 7 عزب 
قرى : طوخ مزيد ، كنيسة دمشيت ، سعدون ، شبرا نباص . 
عزب : الفطاطري ، الحاج ابراهيم، يوسف أحمد المنشاوي، توفيق عطية( خالد عطية ، صادق، غبارة، فريد الشافعي ( السروجي) .
كما وافق المجلس على قبول التبرع وتخصيص عدد من المدارس للمرحلة الثانية لحياة كريمة.
بالاضافة الى الموافقة على اطلاق اسم الشهيد وحيد ابو المكارم شمس الدين الشيخ على الشارع الرئيسي لقرية كفر نواي مركز زفتى .

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ اسعار الخبز السياحي ئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اتخاذ القرارات اجتماع المجلس الاعلى إجتماع المجلس التنفيذي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات التواجد الميداني الرئيس عبد الفتاح

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