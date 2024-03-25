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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول مشاهد خاصة لتهديد شقيقة نيرة أشرف ووالدها بالقت.ل.. فيديو

مشاهد تهديد شقيقة
مشاهد تهديد شقيقة نيرة اشرف

حصل موقع صدي البلد علي أول مشاهد لتهديد شروق ووالدها بالقتل وهما شقيقة ووالد نيرة اشرف طالبة المنصورة التي تعرضت للقتل علي يد صديقها. 

وأحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة  نيرة أشرف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه.

 

تفاصيل أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق أشرف أحمد غريب - كتابةً بإرتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها.

استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "  بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً  وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ووالدها  أشرف أحمد غريب، وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة الخط رقم (٠١xxxxxxxxx) من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آنف البيان.

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