أول مشاهد خاصة لتهديد شقيقة نيرة أشرف ووالدها بالقت.ل.. فيديو

حصل موقع صدي البلد علي أول مشاهد لتهديد شروق ووالدها بالقتل وهما شقيقة ووالد نيرة اشرف طالبة المنصورة التي تعرضت للقتل علي يد صديقها.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة أشرف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق أشرف أحمد غريب - كتابةً بإرتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها.

استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ووالدها أشرف أحمد غريب، وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة الخط رقم (٠١xxxxxxxxx) من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آنف البيان.

https://youtube.com/shorts/E9qhVQzX-hQ

1000202572

1000201727

1000201728

1000201726

1000201725

1000202573

1000201722

1000201723

1000201724

1000202569

1000201721

1000201720

1000201718