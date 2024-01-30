«اللي بيلعبوا في الدولار بكرة هيندموا».. أبو العينين يوجه أقوى رسالة عن الأزمة الاقتصادية

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجموعة كليوباترا، إنه متفائل للفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات، مؤكدا أن مصر أقوى منها.

وأضاف أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «الجماعة اللي بيلعبوا في الدولار بكرة هيندموا إن شاء الله».

وتابع وكيل مجلس النواب: ربنا يوفق الحكومة لتحقيق خططها الطموحة التي سوف تقضي على المضاربة في سوق الدولار، موضحا أن أزمة الدولار سوف تنتهي بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي.

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس مجموعة كليوباترا، إن قرض صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة بقوة الاقتصاد المصري، موضحا أن المسئولين في مصر يبشرون بأخبار سارة قريبا.

وأكد أبو العينين، أن مصر على مدار تاريخها وهي مستهدفة، لافتا إلى أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم.

وأضاف أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن النظرة اختلفت أيضا لمصر بعد ثورة 30 يونيو، والتأكيد أن مصر تمتلك قائدا يعمل ولا يتحدث كثيرا، لافتا إلى أن هناك من يحاول عرقلة جهود التنمية في مصر.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يعمل في صمت من أجل مستقبل مصر، لافتا إلى أنه لولا الصراعات والأزمات لحققت مصر أهدافها خلال السنوات الماضية.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن مصر تمتلك القدرات الكبيرة لبناء مستقبل أفضل، مشددا على أن قدرات الدولة المصرية الإنتاجية ستكون أكبر من أي صراعات.

وأشار ، إلى أن القطاع الخاص قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعمل على تخفيف الضغط عن الدولة في ظل التحديات الجسام الحالية.

ونوه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأن الدولة خاضت مرحلة الاستثمار من أجل استمرار عجلة التنمية، مبينا أن الدولة استطاعت تجاوز الأزمات ومازالت معدلات النمو في ارتفاع، ولولا الصراعات والحرب الروسية الأوكرانية في المنطقة وجائحة كورونا لاختلف الأمر كثيرا.

وأكد أبو العينين، أن مصر لديها خطة لتجاوز الأزمات الاقتصادية، السياسات المالية لابد من النظر إليها وعلاج القصور بها، مشيرا إلى أهمية العمل على تحسين السياسات الاقتصادية، كما أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على الاستثمار.

