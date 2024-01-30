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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك: لا يجب أن يتأثر "السكر والأرز" بسعر الصرف العالمي

إبراهيم السجيني رئيس
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

خصص الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة حوارية مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

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حماية المستهلك تلزم شركات السجائر بإرسال كشوف بأسماء التجار لمراقبة الأسواق


وخلال الفقرة قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه الأسواق شهدت حالة من عدم الانضباط في الفترة الأخيرة، مضيفة أن نحتاج زيادة في عدد الموظفين المزودين بصلاحية الضبطية القضائية لتحقيق انضباط أكثر بالأسواق.
وفي السياق نفسه أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، الى أن لا يجب أن يتأثر "السكر والأرز" بسعر الصرف العالمي.. مصر مكتفية ذاتيا من السلعتين.

 

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