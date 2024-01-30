حماية المستهلك: لا يجب أن يتأثر "السكر والأرز" بسعر الصرف العالمي

خصص الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الثلاثاء، فقرة حوارية مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.



وخلال الفقرة قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه الأسواق شهدت حالة من عدم الانضباط في الفترة الأخيرة، مضيفة أن نحتاج زيادة في عدد الموظفين المزودين بصلاحية الضبطية القضائية لتحقيق انضباط أكثر بالأسواق.

وفي السياق نفسه أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، الى أن لا يجب أن يتأثر "السكر والأرز" بسعر الصرف العالمي.. مصر مكتفية ذاتيا من السلعتين.



