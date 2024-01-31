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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة  .
وقد 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9978 طن تشمل :  4193 طن كلينكر و 94 طن رمل و 3800 طن يوريا و 280 طن اسمنت معبأ و 1611 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42524 طن تشمل : 4900 طن ذرة و 1508 طن خشب زان و 10706 طن خردة و 1161 طن زيت طعام و 1699 طن ابلاكاش و 7 طن معدات و 6814 طن قمح 4600 طن سكر و 6604 طن حديد و 4525 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 509 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2176 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105349 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143641 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2507 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5188 شاحنة .

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