ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9978 طن تشمل : 4193 طن كلينكر و 94 طن رمل و 3800 طن يوريا و 280 طن اسمنت معبأ و 1611 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42524 طن تشمل : 4900 طن ذرة و 1508 طن خشب زان و 10706 طن خردة و 1161 طن زيت طعام و 1699 طن ابلاكاش و 7 طن معدات و 6814 طن قمح 4600 طن سكر و 6604 طن حديد و 4525 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 509 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2176 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105349 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143641 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2507 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5188 شاحنة .