صحة دمياط: خلال فبراير قوافل طبية مجانية تستهدف 6 قرى بكفرسعد وفارسكو

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر فبراير القادم والتي تستهدف 6 قرى بمركزي كفر سعد وفارسكور، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان.



وقال الدكتور سيد عبدالجواد مدير عام الصحة بدمياط إن أماكن القوافل تشمل قرية المسيرى بداية من غد /الأربعاء/ وحتى أول فبراير المقبل، وقرية الوسطاني يوم 2 فبراير، وقرية منشية ناصر يوم 7 فبراير، وقرية الآلي يوم 9 فبراير، بالإضافة إلى قرية كفر المرابعين يوم 14 فبراير، وعزبة العرب يوم 28 فبراير.



الجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، والفحص بالأشعة والسونار.

