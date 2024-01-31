وزيرة الثقافة: مبيعات معرض الكتاب خلال 3 أيام أكبر من العام الماضي

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه كان في فترة من الفترات صناعة النشر رائدة للغاية، لكن النظرة والظروف اختلفت، ودخلت الآن الكتاب الإلكتروني، وأصبح منافسا قويا للطباعة، لكن يظل الكتاب الورقي له الناس الذين يحبون الاقتناء به والإمساك الورق في اليد.

وأضافت "الكيلاني"، خلال استضافتها ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور والإعلامي محمد الباز، أن حجم المبيعات الموجود في معرض الكتاب هذه الدورة في الثلاثة أيام الأولى أعلى من العشرة أيام العام الماضي رغم أي ظروف، مردفة : "نتابع يوميا كل الأرقام نظرا لأنها إحصائيات ومؤشرات".

وأوضحت أن متابعة المؤشرات بدأت منذ العام الماضي، وفي هذه الدورة متاحة منذ اليوم الأول، مؤكدة أن الأرقام تعد مؤشرات لأشياء كثيرة، وتقودهم فيما بعد لإعادة النظر في بعض السياسات والرؤى المطروحة لاستكمال الأعمال، نظرا لأن عمل هيئة الكتاب طوال العام.