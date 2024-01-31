سامح عبدالعزيز: يسرا شديدة الذكاء وتشعر بالمشكلات التي يجسدها فيلم ليلة العيد

أشاد المخرج سامح عبد العزيز بأداء الفنانة يسرا في فيلم ليلة العيد قائلا : فنانة ذكية جدا والمشاكل التي تناولها الفيلم شعرت بها يسرا في مجتمعنا ورغم أن الفيلم مر عليه عام ونصف ف تجربه خروجه للنور لكن الترسبات والتراكمات لمشاكل المراة تزيد أكثر ولهذا شعرت بالموضوع.

وعن أسباب تأخر الفيلم لمدة عام ونصف تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" مسألة تخص المنتج أحمد السبكي من حظ الفيلم أن المشاكل موجودة في المجتمع ولم تتغير "

مشددا أن الفيلم يحالول إلقاء الحجر في المياه الراكدة في المشاكل التي يتناولها لاثارة إنتباه المجتمع لها لان الكون عنها غير جيد للاجيال القادمة ".

وذكر عبد العزيز أن حواديت فيلم ليلة العيد جعله وزملاؤه يعيدون التفكير في التصرفات مع المراة قائلا : " حركني شوية وتأكدت أن فيه رجال غلسين أوي زي الي بيديها خمسين جنيه ويقلها إتصرفي هي زوجة وى وزيرة إقتصاد ولا إيه ؟ ".