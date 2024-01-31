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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري يتقدم بمشروع للحكومة لإنشاء أكبر منطقة صناعية بالمنيا

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إنه يعد دراسة شاملة خاصة بإنشاء منطقة صناعية كبيرة تخدم مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة بالظهير الصحراوي الغربي او الشرقي بمحافظة المنيا، من أجل تقديمها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لدراسة المشروع ودعم تنفيذه على أرض الواقع.

وأكد عطية فى بيان صحفى له ، أن هذا المشروع يهدف للحد من البطالة بالمحافظة، وفتح افق جديدة للعمل واستغلال الموارد البشرية والطبيعية الموجودة في المنطقة، مثل الحجر الجيري والرمال الصفراء المستخدمين في العديد من الصناعات الهامة، مشيرا إلى أن هذه الثروات لا تقدر بثمن ومن الممكن أن تحل الكثير من الازمات.

كما أوضح امين المحافظة، أن مثل هذه المشروعات تساهم بشكل غير مباشر في حل الأزمة الاقتصادية، حيث أن دعم الصناعات المحلية واستغلال الخامات الطبيعية يسهم في تحريك حالة الركود ومحاولة إيجاد منتجات محلية يتم الاعتماد عليها بعيدا عن الاستيراد وارتفاع اسعار العملات.

الظهير الصحراوي الغربي المنيا رئيس مجلس الوزراء البطالة الحجر الجيري

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