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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكوناتها متوفرة في كل بيت.. طريقة عمل البسبوسة زي المحلات

بسبوسة
بسبوسة

تعد البسبوسة واحدة من الحلويات الرائعة واللذيذة في المناسبات والحفلات، ويمكن تحضيرها في البيت بطريقة سهلة وسريعة، ليتناولها الأطفال والكبار، وفيما يلي طريقة عمل البسبوسة.

 


طريقة عمل البسبوسة:


المكوّنات:

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزين فستق أو لوز .

طريقة التحضير:

نحضر طبقاً كبيراً ونضع فيه دقيق السميد، وجوز الهند المبشور، مضافاً إليه السكر، والبيكنج باودر، وبعدها يرش عليها كميّةً قليلةً من الملح بطبق واحد وتقلب المكوّنات جيداً. نضيف للخليط بشكلٍ تدريجيٍ ربع كوب من الزيت، وكوبين من اللبن،

وتعجن باليدين جيداً حتى تصبح عجينة ليّنة. نقطّع البسبوسة بعد مدّها في الصينية بالشكل الذي نريده ، وعلى كل قطعة نضيف حبة أو اثنتين من الفستق العادي أو اللوز.

يمكن استخدام عن لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ مضافاً إليه عصير ليمونة واحدة ويترك ساعتين وبعدها يمكن استعماله مثل اللبن. ندهن الصينية بقليل من الزيت أو أي مادة دهنيّه، ثمّ نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لا تزيد سماكته عن 2 سم ونعمل على موازنة سطحها باليد حتى تصبح متساوية وغير متعرّجة.

نضعها لترتاح حوالي خمس عشرة دقيقة قبل خبزها بالفرن ، وبعد مرور خمس عشرة دقيقة نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة؛

وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقوم بتحميرها من الأسفل ونتأكّد كل فترة من ضمان نضجها، ثمّ نقوم بتحمير الوجه من فوق، ونصب عليها مباشرة وهي ساخنة القطر بحيث يكون الشربات بارداً أو دافئاً حتى يتشربها جيّداً.

بسبوسة طريقة عمل البسبوسة ألذ طعم مكونات البسبوسة متوفرة فى البيت

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