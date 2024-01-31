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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى برلين وفرانكفورت غدا

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، إلغاء رحلتيها، رقم MS785/786 من و إلي مطار فرانكفورت، وذلك في ضوء التعليمات الواردة إليها من سلطات مطارى برلين وفرانكفورت - ألمانيا والتى تفيد بوجود إضراب في المطارين يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

وقالت مصر للطيران، إنه بناء على ذلك سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS785/786 من و إلي مطار فرانكفورت، كما سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS731/732 من وإلي مطار برلين وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

وقالت مصر للطيران إنه يرجي من عملاء مصرللطيران فى حالة وجود أى إستفسارات الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران 
أو الوكيل السياحي.

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