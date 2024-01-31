حواس : البحث عن مومياء الملكة نفرتيتي بالحمض النووي

أكد عالم الآثار المصري زاهي حواس، أن البعثات المصرية الأثرية مستمرة في عملها للكشف عن الآثار، مضيفا:" تم تعليم شباب البعثات على أعلى مستوى".

وقال زاهي حواس في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، :" البعثات المصرية توصلوا إلى اكتشافات أثرية مهمة عالميا ".

وأضاف زاهي حوالس:" مازال هناك 70 % من الآثار في باطن الأرض وإحنا اكتشفنا 30 % فقط ".

وتابع زاهي حواس :" في عام 2024 سيكون هناك اكتشافات آثرية مهمة في مصر"، مضيفا:" نبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي عن طريق الحمض النووي ".

واكمل زاهي حواس:" البعثات الأجنبية العاملة في مجال البحث عن الآثار في مصر تكون تابعة لجامعة أو معهد علمي دولي ".