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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس : لا إزالة أو إضافة لأي حجر حدثت لـ هرم منكاورع

زاهي حواس
زاهي حواس

رد عالم الآثار المصري زاهي حواس، على حالة الجدل المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ترميم هرم منكاورع.

 

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دراسات أم تبليط.. هرم منكاورع يثير الجدل بين الأثريين

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مصطفى وزيري يحسم الجدل حول تبليط هرم منكاورع

وقال زاهي حواس في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، :"  محدش يقدر يقوم بتبليط الأهرامات مطلقا  ولا صحة لهذا الأمر ".

 

 أضاف زاهي حواس:" محصلش أي حاجة في هرم منكاورع مطلقا  ولم يتم إزالة أي حجر أو إضافة أي حجر ".

 

وتابع زاهي حواس:" الملك منكاورع  هو الملك الوحيد الذي قام  بكساء الهرم بحجارة من الجرانيت وهذه الحجارة التي ظهرت في الفيديوهات المنتشرة لم تلمس مطلقا ".

 

واكمل زاهي حواس:" الناس اعتقدت أن الكساء المتواجد حول هرم منكاورع حديث لكنه قديم وعمره من عمر بناء الهرم "، مضيفا:" لم نضيف أي شيء لهرم منكاورع ".

زاهي حواس الأهرامات منكاورع هرم منكاورع اخبار التوك شو

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