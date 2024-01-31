زاهي حواس: حسام حسن الأنسب لتدريب مصر ويجب إقالة اتحاد الكرة

عقب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، على هزيمة المنتخب المصري وخروجه من كأس الأمم الأفريقية، قائلا إن ما حدث للفراعنة في البطولة مهزلة وجريمة، ويجب إقالة المدير الفني واتحاد الكرة بالكامل، لأن مصر لها تاريخ طويل، وغير مقبول على الإطلاق هذا المستوى.

المدرب الوطني هو الأجدر بقيادة منتخب الفراعنة

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مدرب المنتخب عنيد وليس لديه أي شخصية، وعلى مر الزمان المدرب الوطني هو من يفوز مع المنتخب الوطني، ويجب أن يكون هناك تخطيط للمستقبل في مصر والمنتخب المصري.

وتابع زاهي حواس، أن منتخب مصر تألق وأبدع مع كلا من محمود الجوهري، وحسن شحاتة، والأنسب لقيادة منتخب مصر في الفترة الراهنة حسام حسن، لأنه قادر على استعادة شخصية منتخب مصر من جديد، مطالبا بضرورة إقالة اتحاد الكرة بالكامل ومن ثم التخطيط مرة أخرى لعشر سنوات قادمة، "أنا نمت متعكنن بسبب المنتخب".