عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: حسام حسن الأنسب لتدريب مصر ويجب إقالة اتحاد الكرة

زاهي حواس
زاهي حواس

عقب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، على هزيمة المنتخب المصري وخروجه من كأس الأمم الأفريقية، قائلا إن ما حدث للفراعنة في البطولة مهزلة وجريمة، ويجب إقالة المدير الفني واتحاد الكرة بالكامل، لأن مصر لها تاريخ طويل، وغير مقبول على الإطلاق هذا المستوى. 

المدرب الوطني هو الأجدر بقيادة منتخب الفراعنة 

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مدرب المنتخب عنيد وليس لديه أي شخصية، وعلى مر الزمان المدرب الوطني هو من يفوز مع المنتخب الوطني، ويجب أن يكون هناك تخطيط للمستقبل في مصر والمنتخب المصري. 

وتابع زاهي حواس، أن منتخب مصر تألق وأبدع مع كلا من محمود الجوهري، وحسن شحاتة، والأنسب لقيادة منتخب مصر في الفترة الراهنة حسام حسن، لأنه قادر على استعادة شخصية منتخب مصر من جديد، مطالبا بضرورة إقالة اتحاد الكرة بالكامل ومن ثم التخطيط مرة أخرى لعشر سنوات قادمة، "أنا نمت متعكنن بسبب المنتخب". 

المنتخب المصري كأس الأمم الافريقية منتخب الفراعنة برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

موضوعات متعلقة

سياسي فلسطيني: إسرائيل اعتقلت 10 آلاف أسير بعد 7 أكتوبر

الجمارك: 1.5 مليار دولار "أوامر دفع" في مبادرة السيارات للمصريين بالخارج

رئيس مصلحة الجمارك: لن نمد مبادرة سيارات المصريين في الخارج

خبير: أمريكا سوف تتخوف من استخدام حق الفيتو بعد قرار محكمة العدل الدولية

منظمة التحرير: موقف أمريكا وفرنسا يعكس توجههما المطلق لمواصلة العقاب الجماعي لفلسطين

سيد علي يشيد بمنتخب مصر لكرة اليد: هم أصحاب السعادة

سياسي فلسطيني: مصر تبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات لشعبنا بغزة

زكارنة: نتنياهو مستعد للتضحية بإسرائيل والتاريخ اليهودي في مقابل أن ينجو بنفسه

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإماراتي: دور الأونروا حيوي في ظل الظروف الحالية بغزة

فرج عامر عبر فيسبوك: إقالة فيتوريا بعد خروج منتخبنا من أمم أفريقيا

أبو العينين: التجربة المصرية تحظى بتقدير كبير من رئيس غانا

لازم المواجهة.. يسرا عن فيلم «ليلة العيد»: ممكن مايعجبش الناس علشان بيوجع

اخبار مصر 24ساعة| السيسي يصدّق على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها | شاهد

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ