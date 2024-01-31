عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وأوكرانيا تكملان أول عملية تبادل للأسرى منذ تحطم طائرة بيلجورود

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنهما تبادلتا أسرى جدد، وهو أول تبادل من نوعه منذ تحطم الطائرة الروسية التي قالت موسكو إنها كانت تقل 65 أسير حرب على متنها.

وحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة “البريطانية ”بي بي سي"، قال الجيش الروسي إن كل جانب استعاد 195 جنديا يوم الأربعاء.

فيما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 207 جنود ومدنيين أوكرانيين عادوا إلى البلاد.

وتشكك كييف في أقاويل موسكو بأن أسرى حرب أوكرانيين كانوا على متن الطائرة التي أسقطت الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن طائرة النقل العسكرية من طراز إيل-76 أسقطتها منظومة باتريوت الأمريكية في منطقة بيلجورود الغربية.

وقال الجيش الروسي في وقت سابق إن 65 جنديا أوكرانيا كانوا على متن الطائرة المتوجهة إلى المنطقة لتبادل الأسرى.

وأضاف أن ستة من أفراد الطاقم الروس وثلاثة مسؤولين يرافقون أسرى الحرب كانوا على متن الطائرة أيضا، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك ناجون.

وتلقي موسكو باللوم على أوكرانيا في إسقاط الطائرة، وهو ما لم تؤكده كييف أو تنفيه.

ولم يقدم المسؤولون في روسيا أي دليل ملموس على اتهاماتهم.

وفي الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية لـ"بي بي سي" إن احتمال وجود أسرى الحرب على تلك الطائرة "لا يمكن استبعاده".

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من أي من التفاصيل المحيطة بمن كانوا على متن الطائرة، ودعا الجانبان إلى إجراء تحقيق دولي.

وبدلاً من ذلك تتحدث التصريحات الرسمية الصادرة عن كييف عن حق البلاد في الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ الروسية التي تطلق على أوكرانيا ـ وخاصة من بيلجورود، بالقرب من الحدود الأوكرانية.

لكن الكثيرين في أوكرانيا يتساءلون لماذا لم تعرض روسيا صوراً لعشرات الجثث بعد تحطم الطائرة لدعم اتهاماتها.

وتبادل الأسرى اليوم الأربعاء هو رقم الـ 50 منذ أن أطلق الرئيس بوتين غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب إن عملية التبادل اكتملت بعد مفاوضات مع كييف.

وأضاف أن "العسكريين المفرج عنهم سيتم نقلهم بطائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل".

روسيا أسرى حرب أوكرانيين أوكرانيا بيلجورود الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

ترشيحاتنا

رانيا يحيى: المرأة المصرية محظوظة في عهد الرئيس السيسي

«عشان ميتضحكش عليك»|تحذير عاجل من الحكومة: لا تشتروا هذه الوحدات في العاصمة الإدارية

رانيا يحيى: دور الفنانين كان بارزًا في نصر أكتوبر 1973

5 أمور أعطاها الله للنبي لم يعطها لأحد من قبله.. اعرفها

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

دمرت 22 سفينة من أصل 80..كيف نجحت أوكرانيا في تصدير بضاعتها للعالم رغم الحصار البحري الروسي لشواطئها؟| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

الجرامافون وشرائط الكاسيت تغزو معرض القاهرة للكتاب | ما القصة ؟

مش شايف حد غيرها .. فرحة عفروتو بعقد قرانه تشعل السوشيال ميديا

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ