قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي..اقتصادي يكشف توقعات سعر الفائدة| فيديو

كشف مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم بشأن رفع أو تثبيت أو تخفيض سعر الفائدة.



وقال مصطفى بدرة في اتصال هاتفي مع الإعلامي "شريف عامر" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أتوقع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.



وأشار إلى أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد قال صراحة إن هناك عدد من الدول تأثرت بالأزمة في قطاع غزة وهي مصر ولبنان وسوريا والعراق.



وتابع أنه كلما زادت قدرة مصر على تخفيض سعر الصرف تزيد فرصتها في الحصول على تمويل أعلى من الـ 3 مليارات دولار بسبب تباطؤ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يتم صرف الشريحة الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد.



وأوضح أن الصندوق ينتظر أن يرى كيف يمكن تتعامل مصر مع تخفيض سعر الصرف ولا سيما وأن هناك أزمة معمقة اقتصاديًا نتيجة تأثر قطاع السياحة.



وأردف إذا كان هناك تحرك وتوافق في البرنامج يمكن يكون في تغير في سعر الصرف، ولكن محافظ البنك المركزي هو الذي يعلم هذه الخريطة وعدد قليل لا يعلموا إلا هذه الخريطة.



ولفت إلى أن هذه القرارات هي قرارات تنظيمية بين البنوك والبنك المركزي لا تخص المواطن الذي يستطيع أن يسحب أمواله كما يريد وهي محاولة للقضاء على السوق السوداء وتنظيمه للدخول في السوق الرسمي.