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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء سبيل فرنسي بتهمة حيازة مخدر الماريجوانا بمطار الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت السلطات المختصة في الغردقة إخلاء سبيل راكب فرنسي بضمان مالي، في إطار التحقيقات حول حيازته لمخدر الماريجوانا، وذلك بمخالفة قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.

 

كشفت التحقيقات أنه خلال إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرنسا على رحلة خطوط الطيران الفرنسية، اشتبه محمود خميس، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب فرنسي أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية. وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال وتحت إشراف محمد صبحي سعيد، تم تأكيد الاشتباه. وتم تكليف عمر حساني، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائبه، حيث تم العثور على كمية من مخدر الماريجوانا.

 

تمت عمليات الجرد والتحريز بحضور عدد من الضباط، وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة السلطات المختصة الغردقة جمارك الغردقة ضبط جمركي قانون مكافحة المخدرات مطار الغردقة

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