عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: مصر لم ولن تتاجر بالقضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر الدولة الوحيدة التى لم ولن تتاجر بالقضية الفلسطينية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وعلى صعيد القيادة السياسية والشعب المصرى، مضيفا "فلسطين لها مكانة خاصة لدى قلوب المصريين على مر التاريخ، وهناك العديد من المواقف الراسخة والثوابت التى تؤكد ذلك".

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية بذلت ولا تزال جهودا غير عادية فى ملف القضية الفلسطينية، بداية من رفض التهجير القسرى لعدم تفريغ القضية من مضومنها، مرورا بدخول المساعدات من خلال ممارسة دبلوماسية مكثفة فى هذا الملف، انتهاء بعقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات والجولات غير المسبوقة فى الملف.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مصر من خلال هذه التحركات المكثفة فى كل الاتجاهات كشفت للعالم ما يقوم به جيش الاحتلال من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وذلك من خلال كشف النقاب عما يتم على الأراضى الفلسطينية، فى الوقت الذى تحجب دولة الاحتلال ما تقوم به من ممارسات إجرامية، إضافة لنجاح الجهود المصرية فى حش رأى عام عالمى لمنع التهجير ورفض هذا الأمر جملة وتفصيلا لعدم تفريغ القضية من مضمونها.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الدور المصري بارز للجميع في القضية ذات الاهتمام الأول للأمن القومي المصري، حيث اتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي، حيث تسعى الدولة المصرية لحماية مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها، وحماية المدنيين، وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام باتفاقية جنيف، ظهر منذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، ومع استمرار العمليات وتهديد استقرار المنطقة.

السعيد غنيم المؤتمر القضية الفلسطينية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

ترشيحاتنا

كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش

الاحتلال يقت.ل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية

1667 قرية تشهد خدمات ومشروعات جديدة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ