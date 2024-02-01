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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مطاردة.. فيديو مُرعب لشخص يحاول الهروب من قرية آكلي لحوم البشر

فيديو يوثق محاولة
فيديو يوثق محاولة شخص الهروب من قرية آكلي لحوم البشر

أظهر مقطع فيديو شخص يحاول الهروب من قرية لآكلي لحوم البشر لكنه أثناء حديثه للكاميرا وهو يجري وسط الأشجار فوجئ الشخص بخروج أحدهم من وسط الأشجار ومطاردته له.

الإسراع في الجري والرعب الشديد

وأوضح الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل منصة (WHR) أن ملاحقة أحدهم للشاب دفعه للإسراع في الجري وزيادة إحساسه بالرعب الشديد مما أجبره على إغلاق الكاميرا وعدم مواصلة التصوير.

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، هناك العديد من الأماكن التي لا يزال يتواجد بها قبائل آكلة للحوم البشر الحية والميتة حتى الآن من بينها جزيرة كهوف سيجاتوكا فيجى بجنوب المحيط الهادي ومنطقة إيتورف بالكونغو الديمقراطية ونهر الجانج فى الهند.

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