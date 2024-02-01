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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن انقطاع مياه الشرب عن حدائق أكتوبر 3 أيام متواصلة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن انقطاع مياه الشرب عن الأهالى بمنطقة حدائق أكتوبر لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

 

وقال هشام حسين في طلبه، تلقيت خلال الأيام الماضية، العديد من شكاوى المواطنين بمنطقة الفردوس بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بسبب معاناتهم من انقطاع مياه الشرب لمدة ثلاثة أيام متواصلة، بسبب كسر ماسورة بالمنطقة.

 

وأضاف حسين، جاء في شكاوى المواطنين، أنه رغم معاناة الأهالى من عدم وجود أية مصادر للمياه إلا أن جهاز حدائق أكتوبر، لم يهتم بتوفير مصادر بديلة للمياه، أو الإسراع في إصلاح العطل، الأمر الذى تسببب في استمرار الانقطاع لمدة ثلاثة أيام متواصلة عن المنطقة بالكامل، وعرض حياة المواطنين للخطر لاسيما كبار السن والأطفال.

 

وتابع هشام حسين، كما جاء في الشكاوى أيضا، أنه رغم الانتهاء من إصلاح العطل، في اليوم الثانى، لم يتم ضخ المياه، من جانب جهاز حدائق أكتوبر، دون إخطار المواطنين بأية بيانات رسمية.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أرجو توضيحًا من الحكومة بشأن آلية التعامل مع حالات الطوارئ في المرافق العامة، مثل حالات كسر مواسير المياه، وتوضيح سبب التأخر في تنفيذ الإصلاح، وسبب التأخر في ضخ المياه بعد إصلاح العطل.

وتابع النائب هشام حسين، كما أسأل الحكومة عن سبب عدم إخطار المواطنين بأية بيانات رسمية عن الانقطاع وموعد عودة المياه، والمصادر البديلة للمياه الشرب.

هشام حسين مجلس النواب حنفى جبالى وزير الإسكان حدائق أكتوبر

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