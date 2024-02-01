وجبة الدايت السريع.. أفضل طريقة لعمل شوربة الشوفان بمذاق لا يقاوم

شوربة الشوفان من الوجبات المعروف أهمية تناولها لمتعبي الحميات الغذائية، وذلك لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تعطي شعوراً سريعاً بالشبع، كما أنها قليلة السعرات الحرارية فيعمل الجسم على حرق السعرات التي يحتاجه من الدهون

فهو يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للأنشطة، ويعتبر عنصر أساسي في قائمة الوجبات المختلفة،فيمكن طحنها لعمل بسكويت الشوفان، أو يمكن طهيها،وفيما يلي طريقة عمل شوربة الشوفان.وفقالموقع foodnd



طريقة عمل شوربة الشوفان:



مقادير شوربة الشوفان:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 كوب شوفان

5 حبّات طماطم، مقطعة إلى مكعبات

1/3 كوب بصل مفروم

1 فص ثوم مفروم

3 أكواب ماء

½ باقة كزبرة طازجة

1 مكعب مرقة دجاج

0.5 ملعقة صغيرة ملح

طريقة شوربة الشوفان:

سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة، ثم أضيفي الشوفان وحركيه حتى يتحمص.

في المطحنة الكهربائية، افرمي الطماطم مع البصل، والثوم، وكوب من الماء والكزبرة فرمًا ناعمًا.

اسكبي مزيج الطماطم فوق الشوفان وأضيفي كمية الماء المتبقية وقلّبي المزيج حتى الغليان. أضيفي مكعب المرق والملح ثم غطي القدر واستمري في الطهي لمدة 15 دقيقة ثم زيني الوجه بالكزبرة الطازجة وقدمي الشوربة ساخنة.