مباريات نارية.. مواعيد مواجهات دور ربع النهائي بكأس آسيا

انتهت مباريات دور الـ16 في بطولة كأس أمم آسيا 2023، وتأهلت 8 منتخبات إلى دور الربع النهائي، من بينهم منتخبين عربيين وهما قطر والأردن. فيما يلي مواجهات دور الربع النهائي:

طاجيكستان vs الأردن - الجمعة، الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر. أستراليا vs كوريا الجنوبية - الجمعة، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر. إيران vs اليابان - السبت، الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر. قطر vs أوزبكستان - السبت، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر.

تأهلت هذه الفرق بعد نتائج مباريات الدور السابق، حيث فاز منتخب أستراليا على الإندونيسيا 4-0، وتأهلت طاجيكستان بركلات الترجيح على حساب الإمارات، فيما تأهلت الأردن على حساب العراق، وقطر تغلبت على فلسطين، وأوزبكستان فازت على تايلاند.

فيما فازت كوريا الجنوبية بركلات الترجيح على السعودية، واليابان فازت على البحرين، وإيران تأهلت بركلات الترجيح على حساب سوريا.