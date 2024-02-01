انطلاق فعاليات بطولة السباحة الشتوية بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

شهد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات بطولة السباحة الشتوية لعام ٢٠٢٤م (بطولة جنوب الصعيد) في نادي الرياضات البحرية بالغردقة.

تهدف بطولة السباحة الشتوية إلى تعزيز روح المنافسة الرياضية بين الشباب المصري وتطوير مهاراتهم في هذا النشاط الرياضي المهم، بمشاركة العديد من السباحين الموهوبين من مختلف الأعمار والمستويات، حيث قدموا أداءً رائعًا وأظهروا مهاراتهم المائية الاستثنائية.

وتعد بطولة السباحة الشتوية بالغردقة بمثابة منصة للشباب الطموح في مجال السباحة لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق أحلامهم، ومن خلال توفير بيئة تنافسية صحية وداعمة، تعزز هذه البطولة الروح الرياضية وتعمل على تطوير مهارات اللاعبين وتعزيز قدراتهم البدنية.