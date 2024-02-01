وزيري: لن تعاد البلوكات الحجرية لهرم منكاروع لمكانها الأصلي إلا بعد دراسة كاملة

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك دراسة قائمة على تصنيف أحجار الجرانيت المتواجدة حول هرم منكاورع، لبحث إمكانية إعادتها لكساء الهرم مرة أخرى.

وقال مصطفى وزيري، خلال تصريحات لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه لن يتم إعادة البلوكات الحجرية لهرم منكاروع، لمكانها الأصلي حتى يتم الانتهاء من الدراسة وعرضها على الخبراء ليقرروا هل من الممكن إعادتها لمكانها الأصلي.

البلوكات الحجرية

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن الملك منكاورع أقام كساء خارجي لهرمه لكن لم يكمله وفكرة المشروع قائمة كون البلوكات الحجرية الخاصة بهرم منكاورع متواجدة.